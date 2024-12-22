Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 24 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.