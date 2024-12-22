Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 24 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

7

/

4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

4

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

4

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

5

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