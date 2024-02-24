Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 27 Şubat 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°.
Bugün
16/
5
Yarın
16/
4
Pazartesi
11/
4
Salı
10/
1
Çarşamba
14/
1
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