Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 28 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.