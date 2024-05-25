Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 28 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

27

/

15

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

30

/

15

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

15

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