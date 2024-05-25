Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Gaziantep hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 28 Mayıs 2024 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
27/
15
Yarın
30/
15
Salı
32/
18
Çarşamba
32/
15
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