Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Ocak 2025 Salı Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.