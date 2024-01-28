Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°.