Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 1 Şubat 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 2 Şubat 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
3/
-1
Yarın
3/
0
Çarşamba
5/
0
Perşembe
8/
0
Cuma
9/
-1
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