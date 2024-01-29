Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 1 Şubat 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 2 Şubat 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.