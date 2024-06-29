Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 2 Temmuz 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
37/
22
Yarın
35/
21
Pazartesi
34/
20
Salı
34/
20
Çarşamba
37/
20
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