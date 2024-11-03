Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 8 Kasım 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Kasım 2024 Pazar Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

6

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

7

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

6

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

7

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

8

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