Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. 3 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

1

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

2

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

2

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

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