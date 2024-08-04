Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 9 Ağustos 2024 Cuma Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
40/
24
Yarın
40/
24
Çarşamba
41/
25
Perşembe
40/
26
Cuma
39/
26
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