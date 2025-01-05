Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 9°. 7 Ocak 2025 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

7

/

2

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

9

/

1

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

11

/

1

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

13

/

3

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...