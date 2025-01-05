Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 9°. 7 Ocak 2025 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°.