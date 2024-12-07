Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 10 Aralık 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°.