Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°.