Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 9 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°.
Bugün
22/
9
Yarın
19/
9
Salı
17/
9
Çarşamba
18/
10
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