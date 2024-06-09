Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Haziran 2024 Salı Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 13 Haziran 2024 Perşembe Gaziantep hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.
Bugün
34/
21
Yarın
34/
19
Salı
35/
19
Çarşamba
37/
21
Perşembe
38/
22
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