Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 12 Kasım 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

8

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

8

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

18

/

8

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

7

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

8

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