Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 11 Şubat 2025 Salı Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.