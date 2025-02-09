Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Gaziantep hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 11 Şubat 2025 Salı Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Gaziantep hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

0

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

0

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