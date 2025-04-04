Gaziantep Havalimanı'nda arbede: Polis yaralandı

Gaziantep Havalimanı girişinde kontrol öncesi bir araç, sürücü değişikliği yapmaya çalıştı ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddetti.



Durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şüpheliler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.



Olayda silah ateş alırken kurşunlar polis memuru N.U. ile şüphelilerden S.Ö.'ye isabet etti.