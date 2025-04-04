Gaziantep Havalimanı'nda arbede: Polis yaralandı
Gaziantep Havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şüpheliler ile ekipler arasında arbede çıktı. Silahın ateş almasıyla bir polis ve bir şüpheli yaralandı.
Gaziantep Havalimanı girişinde kontrol öncesi bir araç, sürücü değişikliği yapmaya çalıştı ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddetti.
Durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şüpheliler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.
Olayda silah ateş alırken kurşunlar polis memuru N.U. ile şüphelilerden S.Ö.'ye isabet etti.
Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şüpheliyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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