Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar 12 saat sonra normale döndü

Gaziantep'te, bir yolcu uçağının radarınca tespit edildiği iddia edilen "şüpheli cisim" nedeniyle, uçak seferleri 12 saat yapılamadı.



Alınan bilgiye göre, gece yarısı Gaziantep Havalimanı'na gelen bir uçağın radarı, 9 bin feette henüz tanımlanamayan bir cisim tespit etti.



Pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine söz konusu uçak Adana'ya yönlendirildi.

Gaziantep Havalimanı'ndan gerçekleşecek diğer seferler de Adana ve Şanlıurfa'ya yönlendirildi.



26 SEFER İPTAL EDİLDİ

Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi. Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, NOTAM yayımlandı.

SEFERLER 12 SAAT SONRA TEKRAR BAŞLADI

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.



NOTAM NEDİR?



NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

