Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti. Kuyruk kilometrelerce uzuyor

Gaziantep’te yoğun kar yağışı aralıksız etkisini sürdürürken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolu Narlı-Gaziantep istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Yol açma çalışmalarının devam ettiği karayolunda yaklaşık 5 saattir çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.



Ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.