Gaziantep merkezli araç kiralama dolandırıcılığında 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli Adana, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



12 adreste yapılan aramada, 9 cep telefonu, bilgisayar, 9 sim kart, 10 banka kartı, 2 hafıza kartı ve veri depolama cihazı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

