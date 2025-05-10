Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 77 kişiye tutuklama

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 225 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen 225 şüpheliden 77'si tutuklanırken, 23'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde uçakla Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılmıştı.