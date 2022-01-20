Gaziantep Valisi Gül açıkladı: TAG Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

Don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü, kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 10:28

Gaziantep Valisi Gül açıkladı: TAG Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı

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Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı

Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun tamamen ulaşıma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, önceki gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin otoyol güzergahında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Karla mücadele anlamında kent genelinde 6 bin personelin emek verdiğini anlatan Gül, "En zorlu noktalardan birisi TAG Otoyolu'ydu. Şu an itibarıyla otoyolu tamamen ulaşıma açtık. Don olaylarına karşı herkesin yine de dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz" diye konuştu.

Vali Gül, bu süreçte sürekli desteklerini hissettikleri Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ve İçişleri bakanlıklarına, bölge milletvekillerine, belediyelere, AFAD, Türk Kızılay ve güvenlik güçlerinin ekiplerine teşekkür etti.

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