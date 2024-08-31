Gaziantep ve Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep ve Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Gaziantep ve 'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar para, 22 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve bilgisayar kasası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine koçbaşı ile girdikleri ayrıca yaptıkları aramalarda kutu içerisinde bir miktar para ve banka kartı ele geçirdikleri görülüyor.

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