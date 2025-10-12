Gaziantep'de operasyon: 1 milyon 900 bin değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 1 milyon 975 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu Şahinbey ilçesinde H.D. isimli şahsa ait işyerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 975 bin TL olan gümrük kaçağı 87 adet cep telefonu, 91 adet şarj adaptörü, 189 adet şarj kablosu, 5 akıllı kol saati, 44 adet kablosuz kulaklık, 5 adet powerbank ve 2 adet telefon soğutucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.