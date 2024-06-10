Gaziantep'e 10 sahipsiz hayvan getirildi: Karantinaya alındı

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada tüm hayvanlara aşılama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığı bildirildi.

Gaziantep'e 10 sahipsiz hayvan getirildi: Karantinaya alındı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili tüm personelin nezaretinde söz konusu hayvanlara genel sağlık kontrolü yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barınakta bulunan tüm hayvanlara aşılama yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek maksadıyla yasal olarak bulundukları işletmede karantinaya alınmıştır. Bununla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sahipsiz hayvanların teslimi ve nakil işlemlerinin detaylı soruşturulması için ilgili yönetmelik gereği bildirimde bulunulacaktır."

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