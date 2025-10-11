Gaziantep'e 2025 Avrupa ödülü

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehirlerden birisine ödül veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma temelli çalışmalar sonucunda Gaziantep 2025 Avrupa Ödülü'nü almaya hak kazandı. Bu kapsamda Şehitkamil Devlet Tiyatrosu’nda ödül töreni düzenlendi.

"BU ÖDÜL, KARDEŞLİĞİN VE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜDÜR"



Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü’nün Gaziantep’in kardeşlik ve dayanışma anlayışını desteklediğini söyledi.

Gaziantep’in uzun soluklu bir çalışmanın sonunda Avrupa Ödülü’ne layık görüldüğünü belirten Şahin, “Bu yolculuğa 11 yıl önce çıktık. Önce Avrupa Diploması’nı aldık, ardından Şeref Bayrağı’nı, sonra Şeref Plaketi’ni kazandık ve bugün en yüksek aşama olan Avrupa Ödülü’nü almak nasip oldu’’ dedi.

"GAZİANTEP BU ÖDÜLÜ İNSANLARIYLA HAK ETTİ"



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar ise Gaziantep’in, insanlarının sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti.

Konatar, "Bu ödül burada ve bunu sizler hak ettiniz. Bu ödül, yalnızca Gaziantep’in değil, tüm Türkiye halkınındır. Yıllar önce Karadağ’da yakın bir dostumla konuşuyordum. Kendisi dünyanın 150’den fazla ülkesini ziyaret etmişti. Ona, tekrar dönmek isteyeceği bir şehir olup olmadığını sordum. Bana tek kelimeyle ‘Gaziantep’ dedi. Nedenini sorduğumda ‘İnsanları için’ cevabını verdi.” diye konuştu.



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1’inci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Gaziantep’in kardeşlik, dayanışma ve üretim anlayışıyla Avrupa Ödülü’nü hak ettiğini aktardı. Kardeşlik ve birlik vurgusu yapan Oktay, “Bu şehir, birisi zorda olduğunda ‘ben varım’ diyen insanların şehridir. Dayanışmanın, paylaşmanın, merhametin kentidir. Gaziantep modeli, şehirlerin kalkınmasını insanı merkeze alan bir anlayışla gerçekleştiren örnek bir modeldir.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Avrupa Ödülü’nü Fatma Şahin’e takdim etti.