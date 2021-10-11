Gaziantep'e 5 havan mermisi atıldı

Suriye sınırında bulunan Gaziantep’in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından 5 havan topu atıldı.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan 5 havan mermisi, Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine düştü. Havan toplarından 2’si Gümrük sahas yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Havan topu atılan bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı. Öte yandan saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

Uyudukları sırada havan mermisinin çatılarına isabet etmesiyle büyük korku yaşadığını anlatan Ali Sırtlan, "Sabaha karşı Suriye’den havan saldırısı yapıldı. İlk olarak benim eve daha sonra da askeri bölgeye düştü. Ortalık toz duman oldu. Hiçbir şey göremiyorduk. Çocuğumu alıp, eşimle birlikte camdan dışarıya çıktık. Polisler ve bomba imha uzmanları geldi. Burada incelemeler yaptılar. Şu an eve giremiyoruz ve olay sırasında büyük korku yaşadık” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği tarafından, Karkamış ilçesine atılan havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ölü ve yaralının olmadığını saldırının ise PDY bölgesinden yapıldığı değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir” denildi.