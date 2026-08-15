Gaziantep'i ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası. 5 kişi tutuklandı
15.08.2026 10:22
Son Güncelleme: 15.08.2026 10:23
Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.
Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 5 kişi tutuklandı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki S.P.'nin aracına bindiği bir şüpheli tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.
Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.Ç.Ç. (17), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şüpheliler tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü.
Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.
Karakolun önünde toplananlar istismar iddiasına tepki gösterdi.
VATANDAŞLAR KARAKOLUN ÖNÜNDE TOPLANDI
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen beş şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.
Adli makamlara sevk edilen M.T. (28), S.B. (26), M.Ş.E. (24), S.Ç.Ç. (17) ve F.R. (17) isimli 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli cinsel istismar" ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi.