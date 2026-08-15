Gaziantep'i ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası. 5 kişi tutuklandı

Olay, Gaziantep 'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki S.P.'nin aracına bindiği bir şüpheli tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.

Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.Ç.Ç. (17), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şüpheliler tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü.

Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.