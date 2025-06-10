Gaziantep'in ilk ve tek kadın baklava ustası: Evde yaptığı böreklerle patron oldu

Evde yaptığı börekleri çevresine hediye eden ve aldığı olumlu geri dönüşler ve teşviklerle bu işi profesyonel olarak yapmaya karar veren Fesligil, önce kendi börek dükkanını açtı. Zamanla imalatçılığa adım attı ve işini büyüttü.

Fesligil, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden aldığı eğitim ve desteklerle üretimini profesyonel bir seviyeye taşıdı. Bununla yetinmeyen Fesligil, 3 yıldır MESEM öğrencilerine eğitim vererek geleceğin ustalarını da yetiştiriyor.

''İL DIŞINA VERDİĞİMİZ DE OLDU''

Kadın börek ustası olma geçmişini anlatan Derya Fesligil, "İki kızım var 15 yıl önce evde üreterek başladım. Hediye götürüyordum, ardından ‘güzel yapıyorsun, bizde istiyoruz' gibi yorumlar aldım. İlk başta satmak istemedim ‘neden üretmiyorsun?' dediler. Küçük kızım üniversiteye başlayacaktı ve babasının verdiği harçlık dışında ben de ona destek olmak istedim. Diğer kız çocuğum da okulda harçlıksız kalmasın diye başladım. Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum. Simitçilere, kafelere, hastane kantinlerine dağıtım ve imalat yaptık. İl dışına da verdiğimiz oldu'' ifadelerini kullandı.

Fesligil, 2021 yılında kendi üretim tesisini kurarak çalışmalarına burada devam etti. Kadın Girişimci Destek Merkezi'yle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendi imalathanesini kurdu, personelini yetiştirdi ve ilk şubesini açtı.