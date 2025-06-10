Gaziantep'in ilk ve tek kadın baklava ustası: Evde yaptığı böreklerle patron oldu
50 yaşındaki Derya Fesligil, 15 yıl önce evde ürettiği böreklerle başladığı lezzet yolculuğunda bugün Gaziantep'in ilk ve tek kadın börek ve baklava ustası unvanını taşıyor.
Evde yaptığı börekleri çevresine hediye eden ve aldığı olumlu geri dönüşler ve teşviklerle bu işi profesyonel olarak yapmaya karar veren Fesligil, önce kendi börek dükkanını açtı. Zamanla imalatçılığa adım attı ve işini büyüttü.
Fesligil, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden aldığı eğitim ve desteklerle üretimini profesyonel bir seviyeye taşıdı. Bununla yetinmeyen Fesligil, 3 yıldır MESEM öğrencilerine eğitim vererek geleceğin ustalarını da yetiştiriyor.
''İL DIŞINA VERDİĞİMİZ DE OLDU''
Kadın börek ustası olma geçmişini anlatan Derya Fesligil, "İki kızım var 15 yıl önce evde üreterek başladım. Hediye götürüyordum, ardından ‘güzel yapıyorsun, bizde istiyoruz' gibi yorumlar aldım. İlk başta satmak istemedim ‘neden üretmiyorsun?' dediler. Küçük kızım üniversiteye başlayacaktı ve babasının verdiği harçlık dışında ben de ona destek olmak istedim. Diğer kız çocuğum da okulda harçlıksız kalmasın diye başladım. Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum. Simitçilere, kafelere, hastane kantinlerine dağıtım ve imalat yaptık. İl dışına da verdiğimiz oldu'' ifadelerini kullandı.
Fesligil, 2021 yılında kendi üretim tesisini kurarak çalışmalarına burada devam etti. Kadın Girişimci Destek Merkezi'yle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendi imalathanesini kurdu, personelini yetiştirdi ve ilk şubesini açtı.
Kadınların mutfaktaki ustalığına vurgu yapan Fesligil, ''İmalathaneyi ilk açtığım sıralarda diğer ustalar duyup börek almaya diye teftişe gelmişlerdi. Sonra tam anlamıyla Gaziantep su böreği yaptığımızı gördüler'' dedi.
''KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM VERMEYE BAŞLADIM''
MESEM öğrencilerine eğitim verdiğini belirten Fesligil, "Gaziantep Gastronomi şehri ve baklavayla biliniyor. Duyduğuma göre başka illerden de eğitime geliyorlar ve eğitim aldıktan sonra kendi illerinde yapmaya başlıyorlar. 'Gaziantep'teki okuyan çocuklarımız veya okumaya pek meyilli olmayıp da meslek sahibi olmak isteyenlere kendi şehrimizde eğitim verebiliriz' dedim ve açılan aşçılık bölümlerinden kız çocuklarına eğitim vermeye başladım. Hedefim daha çok geliştirmek, imalatçılığı devam ettirmek istiyorum. Şubeleşmeyi ise kendi içime sinen olduğunda düşünüyorum. Çünkü ben her zaman kendi işimin başında durmayı yeğliyorum" diye konuştu.
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