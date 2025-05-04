Gaziantep'te 1,5 ton bozuk et ele geçirildi
Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, etler imha edildi.
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.
"VATANDAŞIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Vatandaşın sağlığı için ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde bir depoda bozuk et saklandığı tespit edilmesi üzerine savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramada 1 ton 500 kilo sağlıksız et ele geçirildi. Ele geçirilen etler, Tarım Müdürlüğüyle birlikte imha edilmiştir." dedi.
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