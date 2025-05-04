Gaziantep'te 1,5 ton bozuk et ele geçirildi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.