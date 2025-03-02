Gaziantep'te 1 kilo 605 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 605 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 380 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.