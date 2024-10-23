Gaziantep'te 12 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi, Jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde yakalandı.
Şüpheli kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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