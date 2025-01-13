Gaziantep'te 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te gümrük kaçağı 15 bin litre akaryakıt ile 4 bin 320 adet sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 1 ikamet ve 1 depoya baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 15 bin litre akaryakıt, 4 bin 320 adet sigara ve 15 adet fibertank ele geçirildi. Olayla 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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