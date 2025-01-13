Gaziantep'te 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı 15 bin litre akaryakıt ile 4 bin 320 adet sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 1 ikamet ve 1 depoya baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 15 bin litre , 4 bin 320 adet sigara ve 15 adet fibertank ele geçirildi. Olayla 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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