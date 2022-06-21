Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti.

Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumali M., kardeşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.