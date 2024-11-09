Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliğinde Gaziantep'te 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.
Depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Gaziantep'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak, inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.
Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.
Gaziantep Valisi Kemal, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.
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