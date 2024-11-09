Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut seferberliğinde Gaziantep'te 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi

Depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan 'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak, inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.

Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.

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