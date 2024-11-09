Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi

Depremlerden etkilenen 11 ilin arasında yer alan Gaziantep'te asrın felaketinin ardından temelleri atılarak, inşaatına başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor.



Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut kurayla hak sahiplerine teslim edildi.



Gaziantep Valisi Kemal, deprem bölgesinde çalışmaların son hızıyla devam ettiğini söyledi.