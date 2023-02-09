Gaziantep'te 2 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.



Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen iki kişiye sağ olarak ulaşıldı.



Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış Haberi Görüntüle

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.



Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.