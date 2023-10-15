Gaziantep’te 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam edildi.



Operasyonda 9 bin 250 litre likit metamfetamin, 3 kilo 430 gram metamfetamin, 1 kilo 180 gram aseton, 985 gram perhidrol, 1 adet tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.



Yapılan operasyonla piyasaya sürülmek istenen uyuşturucu maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu ve bu uyuşturucu maddenin yakalanması ile yaklaşık 15 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği bildirildi.