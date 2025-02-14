Gaziantep'te 20 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu başta olmak üzere 9 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.