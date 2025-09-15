Gaziantep'te 25 yıl cezayla aranıyordu, yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Şahinbey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
