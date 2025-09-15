Gaziantep'te 25 yıl cezayla aranıyordu, yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Şahinbey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.