Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi alan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD verilerine göre; sarsıntı 13.04'te meydana gelen depremin derinliği 7.21 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da hasar oluşmadı.
Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem
ntv.com.trTürkiye
Gaziantep'te saat 13.04'te merkez üssü Nurdağı ilçesi alan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi alan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.