Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi alan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD verilerine göre; sarsıntı 13.04'te meydana gelen depremin derinliği 7.21 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da hasar oluşmadı.