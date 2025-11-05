Gaziantep'te 4 katlı rezidansta yangın
05.11.2025 05:01
Son Güncelleme: 05.11.2025 05:42
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te 4 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı rezidansın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangın sonrası rezidansta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.