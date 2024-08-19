Gaziantep'te 400 bin lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

Gaziantep'te kaçak akaryakıt üretimi ve ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 400 bin lira değerinde 10 bin litre kaçak akaryakıt ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gaziantep'te 400 bin lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında izin almadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt üreten ve ticaretini yapan G.G., C.G., Y.G. ve Ş.G. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Şahısların İslahiye ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda piyasa değeri 400 bin TL olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G., C.G., Y.G. ve Ş.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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