Gaziantep'te 48 adet kaçak silah geçirildi

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 48 adet kaçak silah ele geçirilirken gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 48 adet kaçak silah geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Ocak ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Operasyonlar sonucunda il genelinde 18 ayrı şüphelinin üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama neticesinde 17 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 31 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 755 adet tabanca fişeği, 137 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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