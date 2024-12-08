Gaziantep’te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü.
İslahiye ilçesinin Çamlıca Mahallesi’ndeki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 katlı bir binanın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi.
Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi.
ANİDEN YERLE BİR OLDU
Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı.
İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyse çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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