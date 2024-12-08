Gaziantep’te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

İslahiye ilçesinin Çamlıca Mahallesi’ndeki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 katlı bir binanın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi.

ANİDEN YERLE BİR OLDU



Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı.

İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyse çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.