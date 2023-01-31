Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki boş arazide iddiaya göre yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sabah saatlerindeki ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi.



Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



A.N. isimli çocuğa ait ceset, Adli Tıp'ta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C. isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.