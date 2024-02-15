Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada yaptığı operasyonlarda 8 göçmen kaçakçılığı organizatörünü suçüstü yakaladı.

Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan ’ye giren düzensiz göçmenleri farklı illere taşıyan 8 kişi, Nizip ve Karkamış ilçelerinde yol kontrol devriyesinde durduruldu.

Yapılan kontrollerde, kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.E., M.E.M., A.Y., M.Ç., A.H., M.E., M.Ş., M.S. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan araçlara da el konuldu.

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