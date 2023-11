Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, depremin yıktığı binaların enkazlarını kaldırdıklarını söyledi.



Ağır hasarlı binaların yıkımının hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Alan, "İl genelinde ağır hasarlı binaların yüzde 55'inin yıkımı gerçekleştirildi. Ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken sulama ve güvenlik önemleri ve iş güvenliği tedbirleri alınmakta. Yıkım sırasında herhangi can ve mal kaybı olmaması için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Arkadaşlarımız mesai gözetmeden yüklenici firmalarla her türlü tedbiri alarak yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.



Alan, hedeflerinin en kısa sürede ağır hasarlı yapıların herhangi can ve mal kaybına neden olmadan yıkımlarını kontrollü şekilde gerçekleştirmek olduğunu anlattı.



"VATANDAŞIN DİRENCİ VAR"



Geriye kalan ağır hasarlı binaların mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Alan, "Vatandaşın direnci var. Umarım önümüzdeki ay içerisinde de kalan yapıların tamamının yıkımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Alan, ağır hasarlı yapıları olan vatandaşların yıkımların kısa sürede bitmesi için hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek enkazı şehir dışında ayrıştırdıklarını sözlerine ekledi.