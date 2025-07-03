Gaziantep'te aile faciası: "Öyle intihar edilmez" dedi, benzin döküp kızını yaktı!
Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, iddiaya göre intihar etmek isteyen kızını benzin döküp yaktı. Olayda ikisi ağır dört kişi yaralandı.
Gaziantep'te intihar girişimi aile faciasına dönüştü.
Olay, Şehitkamil ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi.
Bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez." diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü.
Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı.
ÇAKMAĞI YAKTI, AİLE ALEVLER İÇİNDE KALDI
Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.
Yangında ikisi ağır dört kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla iligli olarak inceleme başlatıldı.
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