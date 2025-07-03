Gaziantep'te aile faciası: "Öyle intihar edilmez" dedi, benzin döküp kızını yaktı!

Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez." diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü.

Bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi.

Yangında ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.

Emniyet güçleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla iligli olarak inceleme başlatıldı.