Gaziantep'te aile içi silahlı kavga: Eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı.

Gaziantep'te aile içi silahlı kavga: Eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Halil Ö'nün oğlu İ.E.Ö. (15) ile damadı Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralanan İ.E.Ö’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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