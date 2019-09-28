Gaziantep'te akaryakıt istasyonundaki 150 bin liralık soygunda 10 kişi gözaltına alındı.
23 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı Barak Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 5 günlük çalışmanın ardından kentin farklı noktalarındaki adreslere operasyon düzenleyerek, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralarında sabıkalıların da bulunduğu 10 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyede bulunan bazı şüpheli yakınları ise bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.
150 BİN LİRALIK SOYGUN
Zanlıların, söz konusu akaryakıt istasyonundan 150 bin lira ile bir miktar sigara ve akaryakıt hediye fişi çaldıkları tespit edildi.